Flandre: un homme poursuivi pour tentative de meurtre après avoir jeté un pavé sur un policier

Un homme âgé de 27 ans, qui avait lancé mercredi dernier un pavé à la tête d'un policier de la zone Regio Puyenbroeck (Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke et Zelzate) et tenté d'étrangler un autre agent, reste en détention, selon une décision de la chambre du conseil de Gand lundi. L'homme a été placé sous mandat d'arrêt pour tentative de meurtre.



Mercredi vers 13h00, la police avait reçu un signalement pour conduite dangereuse à Zaffelare (Lochristi). Lorsque le conducteur en question a remarqué la présence de la police, il a pris la fuite en roulant plus vite avant d'être coincé à hauteur d'une entreprise. Il s'est alors à nouveau enfui mais les policiers l'ont rattrapé, précise le parquet. L'individu a résisté et envoyé un pavé à la tête d'un policier, qui a également été mordu à la main. Son collègue a reçu des coups et l'homme a tenté de l'étrangler. L'arrivée de renforts a permis d'arrêter le suspect, un homme de 27 ans originaire de Koekelberg. Il a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction de Gand pour tentative de meurtre. Sa détention a été prolongée d'un mois lundi.