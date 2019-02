Flandre: une femme se blesse grièvement après avoir sauté de son appartement en feu

Une dame a été grièvement blessée dans la nuit de samedi à dimanche à Duffel après avoir sauté du deuxième étage alors que son appartement était en feu. Elle a été emmenée à l'hôpital. Ses enfants de 3 et 11 ans ont pu se mettre en sécurité à temps en s'échappant par les escaliers. Ils ont pu quitter l'hôpital et ont été accueillis dans la famille.



Le feu a pris dans un flat du deuxième étage et s'est vite étendu. Les cinq autres appartements du bâtiment ont également été endommagés par les fumées et l'eau. Les habitants ont été relogés chez des proches ou ont passé la nuit à l'hôtel. Un couple est en vacances.