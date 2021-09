Flandre: une femme tuée par son mari âgé de 87 ans

Un homme de 87 ans a assassiné sa compagne du même âge lundi à Oostrozebeke, indique mardi le parquet de Flandre occidentale, division de Courtrai. Il sera présenté mardi devant le juge d'instruction.



Les faits se sont déroulés lundi après-midi dans une habitation de la Molenstraat à Oostrozebeke. C'est un membre de la famille qui a découvert la victime et a alerté la police. "Il est évident qu'elle a été violemment tuée", a déclaré le parquet. Selon le journal Het Laatste Nieuws, la victime a été tuée à coups de marteau. Le laboratoire et le médecin légiste sont descendus sur place. Une autopsie du corps de la victime aura lieu plus tard dans la journée.