Folle course-poursuite dans les rues d'Anvers: "Le conducteur a heureusement choisi de heurter une façade"

La police s'est lancée dimanche à la poursuite d'un véhicule dans le centre-ville d'Anvers.

La course-poursuite s'est terminée Van Maerlantstraat, où le conducteur du véhicule pris en chasse a terminé sa course contre une façade. La poursuite a fait un blessé léger, "mais cela aurait pu se terminer beaucoup plus mal car le conducteur a roulé très dangereusement", a souligné le porte-parole de la police locale.



La police a remarqué vers 13h15 une voiture qui avait été signalée volée plus tôt dans la journée. Le conducteur du véhicule a immédiatement pris la fuite, allant jusqu'à rouler à toute allure à contre-sens dans une rue très fréquentée du centre-ville. L'automobiliste fou a également percuté un poteau. Le véhicule du fuyard a finalement été pris à revers par la police. "Il avait à ce moment deux possibilités: heurter notre combi ou heurter la façade. Il a heureusement choisi la seconde option", a encore expliqué le porte-parole de la police. Le conducteur a été interpellé.