Les unités spéciales sont intervenues dans la maison de l'homme armé à Beveren: le suspect retrouvé mort

Un homme armé s'est réfugié dans une maison vendredi matin à Vrasene, dans la commune de Beveren. La police est arrivée sur les lieux. Vers 11 heures, les forces de l'ordre ont pénétré dans la maison et l'homme s'est suicidé, comme le confirme le parquet de Flandre orientale.



Le parquet a été informé vendredi matin de l'incident et a rapidement confirmé que l'homme était la seule personne à l'intérieur du bâtiment. La police judiciaire ainsi qu'un expert en arme sont sur place. Le motif reste encore imprécis, bien qu'il soit possible qu'il y ait un lien avec un trafic de drogue. Toute personne ayant des idées suicidaires peut contacter la ligne d'écoute du Centre de Prévention du Suicide au 0800 32 123 (elle est anonyme, gratuite et disponible 24h/24). Plus d'infos sur www.preventionsuicide.be.