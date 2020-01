Frederik, repêché dans le canal de Bruxelles, est décédé par noyade, selon l'autopsie

La cause probable de la mort de Frederik Vanclooster est la noyade, a indiqué lundi le parquet de Hal-Vilvorde, sur la base des premiers résultats de l'autopsie. Le jeune homme de 21 ans avait disparu dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier.

Les résultats de l'autopsie pratiquée sur le corps du jeune Frederik Vanclooster, disparu dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier et retrouvé dimanche en matinée dans le canal Bruxelles-Escaut, sont tombés.

La cause probable de la mort de l'homme âgé de 21 ans est la noyade, selon le parquet de Hal-Vilvorde. Aucune trace de violence n’a été relevée sur le cadavre, a ajouté le parquet.

Pour rappel, le jeune homme avait disparu, après une fête du Nouvel An, dans les environs de la Kruitfabriek, une salle évènementielle, à Vilvorde et a été retrouvé à cet endroit par les pompiers. Frederik Vanclooster avait été vu pour la dernière fois vers 3h00 par des amis.

Des recherches actives mêlant services de police et bénévoles avaient été organisées en masse entre mercredi et dimanche pour retrouver Frederik. Cette disparition avait suscité beaucoup d'émotion et d'incertitudes, jusqu'à ce que le corps du jeune soit repêché dans le canal Bruxelles-Escaut dimanche en matinée.