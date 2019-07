Une altercation avec des tirs entendus en pleine gare d'Ostende provoque la panique de vacanciers (vidéo)

Mercredi après-midi, une bagarre a éclaté entre deux individus dans le hall de la gare d'Ostende alors pleine de vacanciers. Des coups de feu ont été entendus et un des protagonistes vu avec une arme à la main, provoquant un mouvement de panique parmi les touristes présents. "J’ai reçu un coup de fil de ma meilleure amie me signalant trois coups de feu ensuite l’arrivée de la police et des ambulances à la gare d'Ostende", nous rapportait Dylan via le bouton orange Alertez-nous. Elle est paniquée et angoissée que se passe-t-il?".



La police locale est intervenue et fait une enquête, nous a informés la SNCB ce mercredi matin, confirmant les faits.

Des images de la scène ont circulé sur les réseaux sociaux. On y voit effectivement une sorte de dispute commencer à l'intérieur de la gare, suivie de plusieurs détonations. Des vacanciers présents, dont beaucoup de familles accompagnées d'enfants, se mettent alors à courir et à crier. Les images révèlent ensuite une intervention policière menée vraisemblablement aux abords de la gare.



Une personne présente au moment des faits nous explique avoir entendu les coups de feu retentir dans la gare. Prise de panique, elle a lâché son café et s'est mise à courir pour s'éloigner du danger comme de nombreuses personnes autour d'elle. "La police est intervenue très rapidement", confie-t-elle, précisant que tout est rentré dans l'ordre environ une heure après les faits.