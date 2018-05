Grave accident à Kortenberg: "J'ai cru que c'était une bombe"

L'accident impliquant un poids lourd vendredi matin à Kortenberg a coûté la vie à une fillette de 2 ans, son père se trouvant lui dans un état critique, a précisé le bourgmestre de la commune, Chris Taes (CD&V). Outre un mort, l'accident a également fait 6 blessés, dont le père de la petite victime, donc, et le chauffeur du camion. Ce dernier, légèrement blessé, a dû être extrait de son véhicule par les pompiers.

L'accident s'est produit vers 10h15 sur la chaussée de Louvain, au centre de la localité. A Kortenberg, le poids lourd a commencé à zigzaguer, heurtant piétons et véhicules des deux côtés de la chaussée, a indiqué le bourgmestre, avant de s'encastrer dans la façade d'une agence ING. "Les causes ne sont pas encore connues, mais tout indique un accident", selon M. Taes.



"J'ai cru que c'était une bombe"

"J'étais dans ma salle de bains en train de me préparer. Ma fille était dans le salon en train de jouer. Et puis j'ai entendu comme une explosion. Dans ma tête je me suis dit, cela doit encore être un attentat à Zaventem. J'ai regardé par la fenêtre, et c’était comme un bruit d'explosion. J'ai cru que c'était une bombe. Quand j'ai vu l'état des voitures, je me suis dit que c'était bien une bombe", a indiqué une riveraine interviewée par notre journaliste Nathanaël Pauly. "Je me suis mise à la fenêtre et les pompiers ont dû nous évacuer. Après j’ai vu que c’était un camion", a ajouté cette maman.