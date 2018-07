Grave accident sur l'autoroute A12 vers Bruxelles : un mort et 8 blessés, l'autoroute toujours fermée

L'A12 a été fermée dimanche midi à hauteur de Willebroek, en direction de Bruxelles, à la suite d'un grave accident survenu au carrefour avec la Veurtstraat, indique la police fédérale. Une voiture est entrée en collision avec un minibus. L'accident a fait 1 mort et 8 blessés selon Het Laatste Nieuws, dont certains sont toujours prisonniers dans les habitacles. On ne sait pas encore quelle est la gravité de leurs blessures.



La circulation a été déviée par la N16. En outre, la bande de gauche est obstruée en direction d'Anvers. Les services de secours ont été dépêchés en nombre sur les lieux.



Selon un témoin via notre bouton orange Alertez-nous, il y avait au moins "un véhicule en feu".



Selon des témoins oculaires rencontrés par le journal flamand, un des deux véhicules aurait grillé un feu rouge.