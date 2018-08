Gros embarras de circulation sur la E40 vers Liège à Bertem: "A certains endroits, on est à l'arrêt complet"

Comme attendu, les travaux ont débuté vendredi sur l'autoroute E40 à hauteur de Bertem. Ce samedi, ils provoquent d'importantes perturbations en direction de Liège. Une de nos équipes est passée par ce tronçon ce samedi matin vers 10h et a été fortement ralentie sur au moins 5 à 6 kilomètres. "A certains endroits, on était à l'arrêt complet. On a mis plus d'une heure pour faire quelques kilomètres", a indiqué notre journaliste Mathieu Col.





Chantier jusqu'au 3 septembre



Ces travaux sont prévus jusqu'au 27 août et il ne se situent que sur sur une courte distance à hauteur de la sortie Bertem. Du 24 août au 3 septembre, des travaux ont aussi lieu dans l'autre sens, vers Bruxelles. La circulation ne s'effectue dès lors plus que sur une bande au lieu de deux normalement en direction de Bruxelles, peu avant la bretelle menant à la E314. La sortie 22 est également fermée dans ce sens de la circulation.

Les travaux ont pour but de remplacer le revêtement de la chaussée. Le centre flamand du trafic conseille non seulement d'éviter la E40 mais aussi un large périmètre autour du chantier.