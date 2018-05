Gros embouteillage sur le ring de Bruxelles: deux bandes fermées

Une collision entre une voiture et un camion sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Zaventem cause des retards d'une heure jeudi après-midi, affirme Peter Bruyninckx du Centre flamand de la Mobilité, en conseillant d'éviter les environs.



L'accident s'est produit vers 13h45. Il n'a causé que des dégâts matériels mais du carburant s'étant répandu sur la chaussée, deux bandes de circulation sont impraticables, tout comme la bretelle de la R22. "Il est difficile de prévoir quand les travaux de nettoyage se termineront", selon M. Bruyninckx. Vers 15h00, on enregistrait déjà des temps de parcours allongés d'une heure et des files d'environ 9 km. Des embarras étaient aussi constatés sur la E40 en venant de Liège, les automobilistes ne pouvant s'engager sur le ring. "On compte là-bas une dizaine de minutes de retard mais une fois sur le ring les temps de parcours s'allongent encore", précise Peter Bruyninckx.

