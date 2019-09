Trois maisons soufflées par une explosion dans un quartier résidentiel près d'Anvers: les secours dégagent deux victimes

Les pompiers anversois pensent cependant qu'il pourrait y avoir encore d'autres victimes piégées dans les décombres.

Les pompiers ont dégagé deux personnes des débris, à la suite d'une explosion qui a eu lieu mardi en milieu de journée à Wilrijk (Anvers), apprend-on en début d'après-midi. Une d'entre elles est grièvement blessée. Les pompiers anversois pensent cependant qu'il pourrait y avoir encore d'autres victimes piégées dans les décombres.



Trois habitations ont été lourdement touchées, voire détruites, dans l'explosion, et de l'autre côté de la rue des portes et fenêtres ont été endommagées. C'est dans le quartier Valaar que l'explosion a eu lieu, au niveau du coin du Ridderveld et de la Palmanshoevestraat. La police a fermé le quartier résidentiel qui entoure les lieux, pour laisser les secours faire leur travail.

Des habitants jusqu'à trois rues plus loin indiquent avoir senti le choc et avoir vu des objets tomber ou se briser autour d'eux. L'origine de l'explosion fait encore l'objet d'une enquête, mais le bourgmestre anversois Bart De Wever a d'ores et déjà évoqué sur Twitter "une terrible explosion due au gaz", remerciant les services de secours pour leur réaction et leur présence sur place. Le mayeur promet par ailleurs "tout soutien" aux victimes et à leurs proches.