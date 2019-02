Hal: un homme lègue plus d'un million d'euros à la basilique

Un homme souhaitant rester anonyme a fait don d'oeuvres d'art - peintures, sculptures et bijoux - pour une valeur de plus d'un million d'euros à la basilique de Hal. La collection est issue d'une famille cossue fréquentant la paroisse Saint-Martin, a indiqué le doyen Raymond Decoster. "Les sept peintures datent des 16 et 17e siècles. Il y a notamment une oeuvre de l'artiste flamand Pieter Pourbus. Les premières pièces sont arrivées mercredi et nous en avons déjà exposé quatre dans l'église: trois sont visibles par tous, la quatrième a été placée dans la sacristie. Ce don, très important pour la basilique, a nécessité des mois de préparation", explique le doyen.

Il décrit le généreux donateur comme quelqu'un venant d'une famille cossue, qui a bâti cette collection au fil des ans. "Il s'agit d'un septuagénaire qui craint que ses enfants n'auront aucun intérêt pour ces oeuvres et décideront donc de les vendre à son décès, alors que lui souhaite que la collection reste entière", conclut-il.