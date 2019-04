Il avait violé et défiguré une femme qui faisait son jogging à Vilvoorde: le procès en appel de l'homme de 45 ans débute ce mois-ci

Le procès en appel de Pascal P., 45 ans, s'ouvrira le 23 avril prochain. L'homme, originaire de Merchtem, a interjeté appel de sa condamnation en décembre dernier par le tribunal correctionnel de Bruxelles à 14 ans de prison pour viol. En septembre 2016, il avait violemment agressé puis violé une femme qui faisait son jogging à Vilvorde. Il avait également écopé de cinq ans de prison supplémentaires pour avoir frappé et violé son ex-compagne en août 2017.





Les coups l'ont défigurée à vie



L'agression de la joggeuse avait été perpétrée le 3 septembre 2016. La victime avait quitté son domicile ce matin-là pour aller faire son jogging à Vilvorde. Elle courait en direction du pont cycliste qui traverse le boulevard de la Woluwe lorsqu'un homme l'a attrapée. Elle avait été projetée au sol et violemment frappée au visage. Les coups l'ont défigurée à vie. L'agresseur l'avait ensuite emmenée vers un endroit à l'abri des regards pour la violer. Il l'avait ensuite laissée sur place, blessée.





Il a également violé et frappé son ancienne compagne

Quelques mois plus tard, un suspect avait pu être identifié. Pascal P. avait attaqué le 13 juin 2017 son ancienne compagne dans leur mobile-home à Furnes. Il l'avait violée et frappée. Selon ses propres dires, seule l'intervention de la fille de son ex-petite amie, âgée de 4 ans, avait permis d'épargner la vie de la victime. L'ADN du prévenu a été retrouvé sur un chapeau qu'il avait abandonné sur les lieux. Une correspondance a été trouvée avec celui du violeur de Vilvorde. Pascal P. avait écopé de 14 ans de prison pour le viol et de cinq ans pour l'agression de sa compagne. En outre, le tribunal avait prononcé une mise à disposition du tribunal d'application des peines de 10 ans.