Il bat à mort sa compagne à coups de rallonge électrique parce qu’elle avait découvert son infidélité: 4 ans de prison

Un quadragénaire de Herentals a été condamné mardi à quatre ans de prison par le tribunal correctionnel de Turnhout pour coups et blessures ayant entraîné la mort de sa compagne. Son fils écope d'une peine de six mois pour négligence coupable, après avoir trop tardé à appeler les secours.

Les faits remontent aux 11 et 12 août 2018 et se sont déroulés à Wechelderzande, en province d'Anvers. Le couple s'était disputé en raison de l'infidélité de l'homme. Il avait alors asséné des coups à sa compagne, notamment avec une rallonge électrique. La victime, de 43 ans, était décédée plusieurs heures plus tard.

À aucun moment, le quadragénaire n'a envisagé d'appeler les services de secours. D'après lui, c'est parce qu'il ne connaissait pas le numéro de téléphone et parce qu'il ne s'exprimait pas correctement en néerlandais. Le tribunal a rejeté ses excuses, raison pour laquelle il était en outre poursuivi pour négligence coupable.

Les secours n'avaient finalement été prévenus que 12 heures après les coups, par l'enfant du couple. Vu le temps entre les violences et l'appel, il était également poursuivi pour négligence coupable.