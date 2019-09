Il y a eu beaucoup moins d'enfants égarés à la Côte cet été

Cet été, moins d'enfants ont été égarés à la Côte belge que l'année dernière, selon les chiffres des services de secours côtiers de Flandre occidentale. 1.021 enfants ont été "perdus" en juillet et août contre 1.708 l'an dernier.



C'est surtout à Ostende, Blankenberge et au Coq que les touristes ont tendance à perdre de vue leur progéniture, ressort-il des chiffres transmis jeudi. A Bredene et Zeebruges, les chiffres sont bien moins élevés.





L'influence de la météo



Comme souvent, une explication de la baisse du nombre global peut être trouvée du côté de la météo: durant les journées un peu plus fraîches ou couvertes, on enregistre moins d'appels à l'aide.



Maintenant que la rentrée a rappelé les enfants sur les bancs de l'école, les zones de baignade surveillées sont limitées. A partir du 15 septembre, il ne restera qu'Ostende et Blankenberge pour se baigner non loin d'un poste de secours.