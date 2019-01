Ils sont 4.700 à avoir plongé dans la mer du Nord aujourd'hui: voici leurs plus belles tenues pour l'occasion (photos)

Quelque 4.700 courageux se sont jetés à l'eau ce samedi après-midi à Ostende à l'occasion du traditionnel plongeon du Nouvel An dans la mer du Nord. Aucun incident n'est à déplorer.

Des mesures de sécurité supplémentaires étaient d'application cette année en raison de la force du vent et de la hauteur des vagues. Les participants ne pouvaient ainsi pas avoir de l'eau au-delà des hanches et la durée de la baignade avait été raccourcie à 20 minutes au lieu d'une demi-heure. Des plongeons similaires sont organisés ce week-end à Bredene et à Wenduine.

Notre équipe RTL INFO présente sur place a pu obtenir les réactions de quelques plongeurs. "C'est top, c'est à faire une fois dans sa vie", commente l'un d'entre eux. "L'eau est extrêmement froide, mais c'est agréable. Cela "revigote". On vient d'Arlon rien que pour ça. Ici, on est Belge avant tout, avant d'être Flamand, Francophone ou Bruxellois", explique un autre plongeur.