Ilse Uyttersprot, ancienne bourgmestre d'Alost, retrouvée assassinée: les faits ont eu lieu "dans la sphère relationnelle"

L'ancienne bourgmestre d'Alost, Ilse Uyttersprot, a été découverte sans vie aujourd'hui. Elle aurait été assassinée par son compagnon, arrêté par la police, et dans l'appartement duquel son corps a été retrouvé. Elle était âgée de 53 ans.

Le corps sans vie de l'ancienne bourgmestre d'Alost Ilse Uyttersprot (CD&V), entre-temps devenue échevine, a été découvert dans cette ville mardi, a indiqué le bourgmestre actuel, Christoph D'Haese. Le bourgmestre d'Alost a réagi plein d'incrédulité mardi à l'annonce de la mort de l'échevine et ancienne bourgmestre Ilse Uyttersprot (CD&V). "Alost est complètement abattu", a-t-il indiqué. Il s'agit d'"un acte non-politique, qui s'est déroulé dans la sphère relationnelle", a-t-il ajouté. "Mes pensées vont à la famille et aux deux enfants, que je connais bien. Le père de ses deux enfants. Et à la mère d'Ilse", s'est exprimé D'Haese, qui souhaite limiter ses commentaires aux condoléances à la famille et aux proches.

L'homicide de l'échevine a eu lieu dans le cadre de la sphère relationnelle, a confirmé mardi le parquet de Flandre orientale. La police fédérale est actuellement en train d'examiner l'affaire.

Un homme s'est rendu mardi matin à la police en annonçant qu'il avait tué la femme de 53 ans. La police a en effet retrouvé ensuite le corps sans vie de l'ancienne bourgmestre d'Alost Ilse Uyttersprot (CD&V), tuée dans des circonstances suspectes dans une habitation de la Meuleschettestraat. Il s'agirait de l'habitation de son compagnon, qui serait donc l'auteur des faits.

"Le parquet a désigné un juge d'instruction", a expliqué Annelies Verstraete, du parquet de Flandre orientale. Le laboratoire, le juge d'instruction, le parquet et le parquet général sont descendus sur les lieux, ainsi que la police judiciaire fédérale (PJF) qui mène l'enquête. Aucune autre information n'a pu être donnée pour l'instant.

Une querelle politique il y a quelques mois

À la fin de l'année dernière, une querelle politique s'est intensifiée à Alost entre les partenaires de coalition, le CD&V et la N-VA, parti du bourgmestre actuel. Ilse Uyttersprot a alors perdu son poste de bourgmestre et n'a épargné d'aucune critique l'accord de gouvernance de M. D'Haese. Les conséquences politiques de la mort de Mme Uyttersprot dans l'équipe communale n'ont pas encore été précisées.

Ilse Uyttersprot avait beaucoup fait parler d'elle en 2011 pour avoir été filmée en pleins ébats, de jour, en haut d'une tour.