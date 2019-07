Images impressionnantes: une tempête surprend les clients d'une terrasse à Knokke et provoque d'importants dégâts (vidéo)

Des orages soudains ont causé d'importants dégâts samedi après-midi sur la terrasse d'un restaurant à Knokke.

L'Institut royal météorologique (IRM) avait émis un avertissement jaune aux orages, qui pourraient être intenses, pour toute la journée de samedi et pour l'intégralité du pays. Les orages ont ainsi été intenses à certains endroits et accompagnés de pluies torrentielles et de grêle. Des rafales de vent de 65 km/h ont pu être observées.

Juste avant 14 heures samedi, le ciel s'est ainsi assombri au-dessus de Knokke. Des images filmées par un habitant de la commune montrent comment des parasols ont soudainement commencé à voler et à obliger les clients à fuir la terrasse. Les membres du personnel du restaurant ont essayé en vain de sauver ce qui pouvait l'être. Au moment de la tempête, beaucoup de gens étaient assis sur la terrasse. Heureusement, personne n'a été grièvement blessé.

Après quelques minutes, la tempête s'est apaisée. Mais selon le responsable de la brasserie, interrogé par nos confrères du quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws, les dégâts sur la terrasse sont considérables.