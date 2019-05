Images SURRÉALISTES: un bus loué par la SNCB franchit un passage à niveau entre les barrières fermées (vidéo)

Un bus a slalomé entre les barrières fermées d'un passage à niveau en Flandre. Un franchissement des voies de chemin de fer extrêmement dangereux. Le véhicule est en plus une navette louée par la SNCB.

Les feux de signalisation étaient au rouge. La barrière du passage à niveau était baissée et pourtant un chauffeur de bus a traversé allègrement les voies ferrées.

Un passager a filmé la scène avec son smartphone. Il se trouvait dans une navette mise en place par la SNCB. La circulation a été interrompue entre Lokeren et Saint-Nicolas après le déraillement d’un train de marchandises mais à tout moment, un train de réparation peut passer. Le comble, c’est que des passants soulèvent la barrière afin d’aider le chauffeur.

"Les règles de circulation sont très claires. Si les barrières sont baissées et que la lumière est rouge, vous devez stopper. Dans ce cas-ci, le chauffeur aurait dû suivre les déviations et ne pas traverser. Il donne un très mauvais exemple et c’est très dangereux", explique Thomas Baeken, le porte-parole d’Infrabel.

"Périlleux", "dangereux": le porte-parole de la SNCB ne mâche pas ses mots. Dans tous les cas, le chauffeur de bus commet une infraction grave au code de la route. "Si c’est le cas, nous allons réagir. Cela met des vies en danger alors que la sécurité est notre priorité absolue", ajoute Dimitri Temmerman.

La compagnie de bus va convoquer et entendre son chauffeur. L’amende risque d’être salée.