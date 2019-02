Important incendie dans une maison de repos à Drogenbos: "Une explosion a eu lieu au rez-de-chaussée"

Un incendie dans la Résidence Palmyra à Drogenbos a provoqué un plan d'urgence médical et communal vendredi soir. La maison de repos a été évacuée momentanément et l'incident n'a pas fait de blessé.



L'incendie s'est déclaré peu avant 23h00 vendredi soir. Plusieurs équipes de pompiers ont été dépêchées sur place, a confirmé Alain Habils de la zone des pompiers du Brabant flamand occidental. Le bourgmestre de Drogenbos Alexis Calmeyn a indiqué que le feu avait immédiatement été sous contrôle. L'origine est une explosion dans un des appartements.

"L'explosion a eu lieu dans un logement assisté au rez-de-chaussée du centre. Il n'est pas encore déterminé quelle est la cause de cette explosion, mais le gaz est hors de cause. Tous les habitants des appartements du bâtiment ont été évacués vers une autre aile de la résidence. 44 personnes sont concernées", a résumé M. Calmeyn. "Seuls les habitants des second et troisième étages ont pu retourner dans leurs logements. Ceux du rez-de-chaussée ne peuvent pas encore passer la nuit dans leur logement assisté. Il s'agit d'une dizaine de personnes. Ils ont le choix entre une chambre dans la résidence, une chambre d'hôtel ou loger chez leurs proches", a encore indiqué M. Calmeyn.