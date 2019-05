Incarcéré à la prison de Bruges, il tente de tuer son co-détenu durant son sommeil: le parquet requiert l'internement

Un Ostendais de 31 ans a dû comparaître devant le tribunal correctionnel de Bruges pour tentative d'assassinat sur un co-détenu à la prison de Bruges. Le parquet et la défense ont réclamé son internement, l'homme ayant été déclaré inapte dans un autre dossier.



En janvier 2017, K.V., en détention préventive, dormait lorsque Joni C. l'a frappé à la tête avec un bocal en verre. Il a ensuite poignardé la victime avec l'un des débris de verre. La partie civile a réclamé un dédommagement de 3.800 euros. Joni C. a été condamné 18 fois au total, pour vols et affaires de drogue notamment.

Pour l'un de ces faits, un psychiatre légiste en a conclu que le prévenu était inapte. Sur la base de ce rapport, il a été interné le 26 avril. Dans le dossier de tentative d'assassinat, son avocat et le ministère public ont donc également réclamé l'internement. Le rapport doit encore être ajouté au dossier et l'affaire a dès lors été reportée au 7 juin.