Incendie dans un appartement à Anvers: deux sexagénaires dans un état critique

Deux sexagénaires ont été grièvement blessés samedi matin à Anvers dans l'incendie de leur appartement, indique la police locale. Leurs jours sont en danger. Les pompiers ont pu extraire le couple du bâtiment et l'emmener à l'hôpital. Le flat concerné a subi de gros dégâts dus à la fumée mais les autres appartements de l'immeuble ont été relativement épargnés et pourront être réintégrés par leurs occupants après avoir été aérés.



Le feu a été signalé vers 6h45 et, à l'arrivée des pompiers, une importante colonne de fumée était déjà visible. Les hommes du feu ont rapidement retrouvé les deux habitants du lieu, une femme de 68 ans et un homme de 61 ans. Ils ont reçu les premiers soins sur place mais ont été sérieusement intoxiqués par la fumée.