Incendie dans une crèche à Gand: on en sait plus sur l'origine de l'évacuation

Un feu de broussailles dans un jardin intérieur est à l'origine du fort dégagement de fumée qui a entraîné l'évacuation d'une crèche accueillant 80 enfants à Gand. Aucun blessé n'est à déplorer et l'établissement pourra rouvrir ses portes dès demain/mardi.



Les enfants ont été préventivement évacués dans la cour intérieure de la crèche par le personnel et "n'ont jamais été en danger", a rassuré Ingrid De Demeerleer, directrice de Solidariteit voor het Gezin, qui exploite l'établissement. La fumée, qui provenait de la cave, a déclenché l'alarme incendie de la crèche vers 15h00. Les pompiers ont contrôlé le bâtiment et découvert que l'odeur de brûlé et l'important dégagement de fumée provenaient d'un feu de broussailles dans un jardin adjacent. La crèche pourra donc rouvrir dès demain/mardi.