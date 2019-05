Incendie dans une crèche à Gand: 80 enfants ont dû être évacués

Environ 80 enfants ont dû être évacués d'une crèche lundi à Gand après qu'un dégagement de fumée et une odeur de brûlé ont été constatés. Les pompiers et les secours sont présents sur place mais aucune victime n'est à déplorer.



Les enfants ont été préventivement évacués dans la cour intérieure de la crèche par le personnel. "Ils n'ont jamais été en danger", a rassuré Ingrid De Demeerleer, directrice de Solidariteit voor het Gezin, qui exploite l'établissement. La fumée, qui provenait de la cave, a déclenché l'alarme incendie de la crèche vers 15h00. Les pompiers recherchent à présent la cause de l'incident. La police est également sur place.