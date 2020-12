Incendie industriel à Malines: l'entreprise évacuée, important dégagement de fumée

Un incendie s'est déclaré lundi matin au sein de l'entreprise Fanuc à Malines, occasionnant un important dégagement de fumée, ont indiqué les pompiers. L'entreprise a été évacuée et il est conseillé aux riverains de garder fenêtres et portes closes.



Les flammes s'en sont pris à du plastique avant de percer la toiture du bâtiment. Les pompiers sont sur place et tentent de maîtriser le feu. Il n'y aurait pas eu de blessés. Fanuc est une entreprise japonaise qui fournit des produits et services de haute technologie pour les process d'automatisation.

Une nouvelle souche de coronavirus détectée dans plusieurs pays: que sait-on?

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce lundi 21 décembre ?