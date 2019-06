Incendie spectaculaire dans le Limbourg: les habitants appelés à garder fenêtres et portes fermées

L'incendie qui s'est déclaré dans une entreprise de Pelt est sous contrôle.

Le grave incendie qui s'est déclaré vendredi matin, vers 08h15, dans l'entreprise Jezet Seating sur le terrain industriel Nolim Park à Pelt (Limbourg), est sous contrôle depuis 10h00, ont indiqué les autorités locales. Le feu a provoqué d'importants dégagements de fumée. Une soixantaine de pompiers se sont rendus sur les lieux.



La commune de Pelt avait appelé les habitants à garder fenêtres et portes fermées mais depuis 11h00, cette précaution a été levée. Le personnel de la société située rue de Sibérie a été évacué un temps mais il n'y a pas eu de blessé. L'origine de l'incendie est toujours inconnue. Jezet Seating est spécialisé dans la production et l'installation de tribunes et sièges télescopiques pour les théâtres, les salles de sport et les auditoriums, ce qui explique la présence massive de bois dans les locaux.