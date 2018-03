Inscriptions en 1ère secondaire: l'ENFER du système flamand… ou plutôt de l'absence de système

Les inscriptions en 1ère secondaire en Flandre, c'est toujours "1er arrivé, 1er servi", sauf à Gand et à Anvers, où on tente une nouvelle approche… qui s'est révélée être un échec à Gand.

Pendant la fameuse semaine polaire de février, des files se formaient la nuit sur les trottoirs de Flandre aux abords des écoles. Les deux plus grandes villes flamandes ont, elles, espéré régler le problème en effectuant un tirage au sort informatique.



Résultat : beaucoup de déçus, comme Elena Lievens et son fils. Il espérait entrer à l'Athénée de Gand, qui dispose d'un programme sport élite, mais devra se contenter d'une autre école où cette option n'existe pas. "Nous avons reçu Don Bosco. C'est sans doute une bonne école, mais nous connaissons plusieurs parents qui avaient choisi Don Bosco en 1er lieu et qui se retrouvent à devoir mettre leur enfant à l'Athénée. Ce n'est pas normal, ce système n'est pas optimal. On joue avec le talent et les rêves des enfants."



Et impossible de faire des échanges, le système ne le permet pas. En tout, 530 élèves n'ont pas l'école de leur premier choix et des dizaines d'autres n'en ont aucune.



Les autorités communales rejettent la responsabilité sur la ministre flamande de l'enseignement, Hilde Crevits (CD&V), à qui ils réclament un décret inscription. Mais elle leur renvoie la balle: "C'est bien que ce soient les villes qui définissent leur système d'inscription en concertation avec les écoles. Je ne vais pas décider d'un système unique pour toute la Flandre, personne ne le souhaite. Concernant Gand, il est important qu'on laisse à la consultation locale le soin de trouver une solution."



Anvers organise son tirage au sort dans quelques semaines et on attend de voir les résultats. Pendant ce temps, à Gand, beaucoup de parents envisagent de se tourner vers la justice.