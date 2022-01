Intempéries - Le seuil d'alerte dépassé pour un cours d'eau du bassin de la Dendre à Grammont

(Belga) A Grammont, le cours d'eau Molenbeek, dans le bassin de la Dendre, a dépassé le seuil d'alerte et à sept autres endroits le seuil d'alarme a été atteint, selon les autorités du gouvernement flamand. Dans les Ardennes flamandes, les pompiers ont été forts occupés lundi soir pour des débordements d'eau, notamment à Brakel, Renaix et Audenarde.

Le niveau du cours d'eau Molenbeek continue de monter. En raison des importantes précipitations d'eau, les niveaux d'eau dans les bassins de la Dendre, de la Dyle et de la Démer et des rivières locales ont débordé. "Aux endroits où les niveaux d'alarme ont été dépassés, des inondations non critiques ont lieu dans des prairies. Ailleurs, des bassins de rétention sont remplis pour minimiser le risque d'inondations critiques", fait savoir l'agence flamande de l'Environnement. Dans les prochaines 24 heures, une important pluviosité est attendue en Wallonie mais aussi dans l'ouest de la Flandre. Selon les modèles de l'agence flamande, aucune inondation grave de bâtiments n'est attendue mais des inondations locales, comme des débordements d'égouts ne sont pas à exclure. (Belga)