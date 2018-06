Ivre, il dérobe un bulldozer et détruit trois voitures

Un homme de 38 ans a subtilisé un bulldozer samedi soir sur un chantier situé à Anvers. Il a été se balader avec l'engin et a endommagé trois voitures en stationnement. L'individu a effectué un test d'haleine positif, indique la police locale.





La police a été appelée vers 21h après qu'un bulldozer de cinq tonnes a percuté trois véhicules en stationnement. Le conducteur indélicat avait pris la fuite après l'incident. Quelques témoins ont réussi à le prendre en chasse et à le maîtriser jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Le suspect avait dérobé l'engin plus tôt dans la soirée sur un chantier pour effectuer une promenade. Il a perdu le contrôle de l'excavateur, avec toutes les conséquences fâcheuses que cela a impliqué.