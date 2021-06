Jürgen Conings: les recherches ont repris ce mercredi matin près du stade de Genk

Dans le Limbourg, la recherche du soldat armé et fugitif Jürgen Conings reprend ce mercredi. Ce matin, des soldats et divers véhicules de l'armée se sont rassemblés près du stade du KRC Genk. Vers 8h30, on a pu constater sur place que plusieurs véhicules étaient déjà partis, vraisemblablement en direction d'As et Zutendaal. On ignore les raisons précises de ces nouvelles recherches: y a-t-il de nouveaux indices ?

Ces dernières semaines, les recherches se sont davantage concentrées à Lanklaar (Dilsen-Stokkem) et à Maasmechelen, dans certaines zones du parc national de Hoge Kempen.

Jürgen Conings, 46 ans, avait proféré des menaces contre diverses personnes, dont le virologue Marc Van Ranst. Lorsqu'il n'est pas rentré chez lui lundi soir 17 mai, puis qu'il s'est avéré mardi qu'il avait laissé des lettres d'adieu inquiétantes et rassemblé des armes lourdes, l'alarme a été donnée et une opération de recherche massive a commencé.

Dans l'enquête sur le fugitif, un juge d'instruction a été requis pour tentative de meurtre dans un contexte terroriste et pour violations de la législation sur les armes dans un contexte terroriste.

Après plusieurs semaines recherches à grande échelle, Conings reste pour le moment introuvable.