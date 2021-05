Chasse à l'homme en Flandre: nouvelles fouilles au parc de la Haute Campine, pas d'indication que Jürgen Conings est décédé

L'enquête s'était faite plus discrète depuis plusieurs jours, aujourd'hui les fouilles reprennent pour retrouver Jürgen Conings.

Des nouvelles recherches semblent avoir lieu jeudi dans et autour de la zone où la voiture du militaire armé en cavale Jürgen Conings a été retrouvée mardi dernier, a constaté un journaliste de Belga. Des agents de la police du Maasland, avec leurs véhicules équipés de gyrophares, se tiennent sur la voie de droite de la Boslaan (N75), tandis qu'en direction de Genk, des militaires armés se tiennent le long de la zone forestière. Des soldats sont également positionnés le long de la Schoolstraat sur le territoire d'As.

La police et l'armée fouillent trois nouvelles zones délimitées au nord du Boslaan, dans le parc naturel de la Haute Campine (Limbourg), dans l'espoir de retrouver le militaire en fuite, Jürgen Conings, connu pour ses sympathies avec l'extrême droite. Les fouilles sont menées par 300 militaires, 120 policiers et une quinzaine de chiens de recherche. Selon le parquet, les enquêteurs suivent de nombreuses pistes, tant au niveau international que national. Les fouilles d'aujourd'hui font partie des recherches les plus visibles, mais ne sont pas les seules, assure le parquet fédéral.



Il n'y a pour l'heure aucune indication que la personne recherchée est décédée, a souligné jeudi le parquet fédéral. Les forces de l'ordre recherchent depuis plus d'une semaine Jürgen Conings, un militaire de 46 ans répertorié comme "extrémiste potentiellement violent" par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (Ocam). Le fugitif armé avait menacé de s'en prendre aux structures de l'État, à une mosquée et à plusieurs personnalités, dont le célèbre virologue Marc Van Ranst.

Le porte-parole du parquet fédéral Eric Van Duyse, contacté par RTL Info, précise : "Nous avons des éléments de l'enquête qui demandent à être approfondis. Ces éléments nous invitent à fouiller une zone plus au nord de la N75." Selon le porte-parole, ces zones de recherche sont importantes et les fouilles prendront toute la journée. "On demande à la population de ne pas pénétrer dans la zone de recherche."

Le parquet ne souhaite pas donner plus d'informations concernant la piste explorée, mais ajoute : "A priori, nous recherchons bien le fugitif."

Au cours des recherches dans le parc la semaine dernière, les enquêteurs ont découvert un abri, une tente improvisée. Ils ont d'abord cru qu'il avait servi à Jürgen Conings, mais cela n'a pas été le cas, selon une information du Nieuwsblad confirmée par le parquet fédéral. "Selon les premières constatations, la tente n'a pas été habitée ces derniers temps", indique-t-on.



La zone de recherche fermée au public

La circulation sur la N75 est réduite à une bande, a constaté notre journaliste Mathieu Langer sur place. Les automobilistes sont contrôlés visuellement, dans le sens Dislen-Genk.

Dans un tweet, le gouverneur du Limbourg, Jos Lantmeeters a précisé que seule la zone de recherche est fermée aux promeneurs, aujourd'hui. "Des recherches sont en cours dans le parc national de la Haute Campine. Seule la zone où la fouille est effectuée sera temporairement fermée au public par les services de sécurité. Veuillez suivre les instructions des services sur place."

Le fugitif introuvable depuis plus d'une semaine

Jürgen Conings, 46 ans, soupçonné de vouloir s'en prendre à l'Etat belge et à un virologue connu dans le pays, reste introuvable depuis la découverte mardi en fin d'après-midi de sa voiture en bordure d'un parc national dans la province néerlandophone du Limbourg (nord-est). Retour sur une traque intensive qui mobilise les forces de l'ordre et de la Défense.

Une chasse à l’homme a été entreprise dans le Limbourg. La police et des des hommes des unités spéciales traquent Jürgen Conings. Le véhicule de cet ancien militaire de 46 ans a été retrouvé mardi dernier, dans la soirée, dans le domaine de Heuvelsven à Dilsen-Stokkem (province du Limbourg). C'est un chasseur qui a repéré le véhicule du militaire dans les bosquets d'une forêt de Dilsen-Stokkem.

Depuis, le parc national de la Haute Campine a été le théâtre de fouilles intenses durant 4 jours, sans succès. Des perquisitions ont ensuite été menées le week-end dernier dans l'entourage du fugitif, dont des sympathisants d'extrême droite, rapportait samedi Het Laatste Nieuws. Le parquet fédéral n'était pour l'heure pas en mesure de confirmer cette information.



Une perquisition aurait notamment été menée au domicile de l'ancien militaire Tomas Boutens, qui avait été condamné en 2014 à cinq ans de prison pour son appartenance au groupe néo-nazi "Bloed, Bodem, Eer en Trouw", a-t-il lui-même indiqué sur Facebook. Le parquet fédéral a confirmé que le domicile de Jürgen Conings avait été perquisitionné, mais il n'a pas commenté davantage. Les autres perquisitions ont eu lieu chez des personnes soupçonnées d'avoir aidé ou d'encore aider le fuyard à se cacher ces derniers jours.