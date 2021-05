Jürgen Conings reste introuvable: n'est-il pas temps de changer de tactique? Le porte-parole de la police fédérale s'exprime

Les fouilles menées dans un important périmètre du parc national de la Haute Campine à Maasmechelen n'ont rien mené jeudi et ont repris ce vendredi matin. Le militaire armé en fuite Jürgen Conings reste introuvable.

Le porte-parole de la police fédérale, Régis Kalut, s'est exprimé sur Bel RTL ce vendredi matin. Il fait le point sur la situation.

Comment se fait-il que ces recherches prennent autant de temps ? "Ces recherches prennent énormément de temps à cause du terrain. On n’y évolue pas facilement avec des bois, des rivières, des étangs. Chaque mètre carré doit être fouillé dans une zone de 12.000 hectares, un périmètre de 20 kilomètres. C’est vraiment énorme."

N'est-il pas temps de changer de tactique ? "La tactique semble bonne vu que chaque zone est fouillée. Il faut beaucoup de monde car une zone qui est fouillée ne doit pas être abandonnée. Il faut la sécuriser car si l’individu bouge, il ne doit pas pouvoir retourner dans ces zones."

Des moyens colossaux sont déployés dans cette réserve. "Les moyens humains et techniques sont énormes, que ce soit de la police fédérale ou locale. L’armée, la protection civile, la Croix-Rouge sont également en support. Ces moyens sont énormes car le terrain est comme ça et l’individu doit être retrouvé à tout prix, pour la sécurité du citoyen et pour la sécurité de l’individu. Il est temps que cela se termine."

Comment ça va se terminer ? "On va tout faire pour que ça se termine bien et que l’individu puisse être présenté devant la justice, qu’il puisse répondre de ses actes et que les choses rentrent dans l’ordre."