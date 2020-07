Jurgen et Noémie ont disparu: avez-vous vu ce père et sa fille, âgée de 5 ans?

Le parquet de Flandre orientale nous demande de publier l'avis suivant.

Le mardi 7 juillet 2020 vers 6h30, Jurgen DEPOORTERE, un homme âgé de 41ans, a quitté son domicile situé Leikensweg à Eeklo. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Il est parti accompagné de sa fille Noémie âgée de 5 ans. Noémie a les cheveux blonds et mi-longs. Elle est vêtue d’un pull rose fushia et ne porte pas de chaussures.

Jurgen mesure 1m82 et est de corpulence mince. Il a de courts cheveux grisonnants. Il est vêtu d’un pantalon en jeans, d’un pull foncé et de sandales.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu

