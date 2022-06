Jusqu’à 32 °C ce week-end: la côte belge "prise d'assaut"

Il fait très chaud ce vendredi. Les maxima sont compris entre 26 degrés en Hautes Fagnes, 30 degrés dans le centre et 31 ou localement 32 degrés dans l'ouest. Samedi, les maxima se situeront entre 30 et 35 degrés, voire davantage très localement.



Une des solutions pour ne pas trop souffrir de la chaleur est de se rendre à la mer. L’Office du tourisme s’attend à beaucoup de monde à partir de ce vendredi et pour tout le week-end. Le taux de réservation des hôtels va de 85 à 90 %. Il y a donc de nombreux Belges qui comptent s’y rendre pour profiter de la plage et se baigner. Beaucoup d’Allemands, encore en vacances, se trouvent également à la mer. La SNCB a affrété des trains supplémentaires pour ce vendredi et ce samedi. Deux trains partent de Louvain vers Ostende et un train de Louvain à Blankenberge.

L'IRM met en garde vendredi contre la vague de chaleur qui s'intensifiera dans les prochains jours en Belgique et s'accompagnera de températures extrêmes. Le code orange s'appliquera samedi dans les provinces de Limbourg, de Liège et de Luxembourg. Des courants particulièrement chauds atteindront la Belgique depuis la France.

Un avertissement de niveau jaune a été émis pour ce samedi sur le centre et l'ouest du pays (excepté pour la côte) car, à l'apogée de cet épisode de forte chaleur, les températures maximales seront supérieures à 32 degrés en beaucoup d'endroits. Dans l'est, le niveau d'alerte est même placé en orange puisque le mercure pourrait y atteindre 35 dégrés. Localement, ce niveau pourrait être dépassé. Dans la province du Luxembourg, l'avertissement chaleur s'étend d'ailleurs sur plusieurs jours étant donné que les critères pour une vague de chaleur y sont atteints à Virton.