Knokke: du gaz moutarde s'écoule aussi dans la mer du Nord

A Knokke-Heist, le cimetière de munitions contenant environ 35.000 tonnes de bombes et de grenades datant de la Première Guerre mondiale dans la mer du Nord présente des signes d'écoulement d'explosifs, apprenait-on début mars. Il apparaît désormais que du gaz moutarde a été retrouvé, rapporte jeudi Het Laatste Nieuws.





Les derniers contrôles, à la fin de l'an dernier, ont révélé des traces de contaminations dans deux des 23 sites examinés, a déclaré le ministre de la Mer du Nord Philippe De Backer (Open Vld) dans une réponse à la question parlementaire de la députée NV-A An Capoen. Le gouverneur de Flandre occidentale Carl Decaluwé appelle à évacuer le cimetière de munitions. "Mieux vaut aujourd'hui que lorsque les fuites seront plus importantes."