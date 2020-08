Knokke: les touristes d'un jour à nouveau bienvenus

Après avoir clairement fait savoir vendredi dernier que les touristes d'un jour devaient s'abstenir de venir dans sa cité balnéaire, le bourgmestre de Knokke, Leopold Lippens, a fait savoir que ces touristes étaient à nouveau les bienvenus dès mercredi.





Pour ce faire, l'arrêté pris par le bourgmestre pour interdire l'accès aux touristes d'un jour a été levé. Cette mesure avait été décidée afin d'éviter d'attirer la grande foule à Knokke alors que la menace du coronavirus n'est pas écartée. Entre-temps, l'affluence et le nombre d'incidents dans la commune ont suffisamment baissé, selon le bourgmestre qui décide de revenir sur sa décision initiale. A partir de mercredi, les touristes d'un jour seront donc à nouveau les bienvenus à Knokke. La police locale veillera cependant au respect strict des mesures corona et du code vestimentaire local. Le bourgmestre souligne l'importance de ces règles. "J'appelle les habitants, les propriétaires de seconde résidence et tous les visiteurs à faire preuve du sens civique nécessaire. Il est crucial que tout le monde porte un masque sur l'ensemble du territoire, conserve une distance réglementaire et suive toutes les règles hygiéniques dans nos commerces et établissements horeca", explique M. Lippens.