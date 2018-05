L'ancien champion du monde belge de moto-cross Eric Geboers meurt après avoir plongé pour sauver son chien

Le corps de l'ancien champion du monde de motocross Eric Geboers a été retrouvé, a confirmé lundi Alain Remue de la Cellule personnes disparues en concertation avec le parquet. "Les opérations de recherche sont terminées et le corps a été récupéré", a précisé le policier. Une autopsie sera pratiquée.



Le quintuple champion du monde était porté disparu depuis dimanche soir après avoir plongé de son bateau de plaisance dans le domaine Miramar à Mol vers 22h00. Eric Geboers, 55 ans, aurait voulu porter secours à un chiot qui était tombé dans l'eau. Le Limbourgeois aurait immédiatement rencontré des difficultés, selon le bourgmestre de la localité. Une personne de son entourage aurait plongé pour lui venir en aide avant de devoir être secouru à son tour.



Le domaine de Miramar est une ancienne carrière où l'eau peut se révéler très profonde. Les différences de températures sont importantes, de même que le courant. Les pompiers avaient déployé les grands moyens dimanche soir afin de retrouver l'ancien champion, mais ils avaient dû interrompre leurs opérations de recherches en raison de l'obscurité.



Les pompiers ont reçu lundi matin le renfort de la Cellule personnes disparues, de la Protection civile et de la police fluviale ainsi que d'un hélicoptère. Le corps d'Eric Geboers a pu être localisé lundi en milieu de journée et récupéré. La section de Turnhout du parquet d'Anvers a précisé que les circonstances de la mort de l'ancien champion devaient encore être éclaircies et que son corps serait autopsié comme le veut la procédure.





La carrière du "Kid"



Né à Neerpelt le 2 août 1962, Eric Geboers est le frère cadet de la "dynastie des frères Geboers", tous pilotes de motocross, notamment l'aîné, Sylvain, vice-champion du monde 250 cc en 1969.



Eric Geboers a remporté son premier Grand Prix, le GP de France 125 cc, en avril 1980, devenant alors à 17 ans et 8 mois le plus jeune vainqueur d'une manche du championnat du monde de motocross. "Le Kid", comme il était surnommé, a décroché son premier titre mondial en 125 cc en 1982, titre qu'il conservait l'année suivante. Il a ajouté trois autres couronnes mondiales à son palmarès, en 1987 en 250 cc et en 1988 et 1990 en 500 cc, devenant le premier pilote à avoir remporté un titre mondial dans les trois catégories de cylindrées. Cette performance lui valut le surnom de "Mister 875" (la somme de 125, 250 et 500).



Lauréat du Trophée National du Mérite Sportif en 1988, Eric Geboers avait aussi remporté trois fois de suite le célèbre Enduro du Touquet en 1988, 1989 et 1990.



Le Limbourgeois avait mis un terme à sa carrière à l'âge de 28 ans après avoir conquis son 5e titre mondial en 1990. Après sa carrière, Eric Geboers a notamment été team manager de l'équipe Suzuki de son frère Sylvain, où il a eu comme pilotes Clément Desalle et Kevin Strijbos.