L'armée américaine débarque en force au port d'Anvers

Le port d'Anvers est durant quelques jours le théâtre de l'arrivée du matériel d'une brigade blindée américaine, déployée en Europe pour "réaffirmer le solide engagement américain dans la sécurité collective des pays membres de l'Otan", a-t-on appris samedi de sources concordantes. Un premier navire transportant plus de 800 véhicules à roues, dont des transports de troupes et une grande quantité de matériel de la 1st Armored Brigade Combat Team (1ère brigade blindée de la 1st Cavalry Division (1ère division de cavalerie) basée à Fort Hood, au Texas, est arrivé vendredi à Anvers en provenance des Etats-Unis. Il doit être déchargé dimanche et lundi, a-t-on précisé de source militaire. Deux autres navires rouliers doivent ensuite se succéder pour acheminer en Europe au total plus de 2.500 véhicules - dont des chars lourds M-1 Abrams - de cette unité venant renforcer le flanc oriental de l'Otan. Le matériel - le personnel, soit plus de 3.000 hommes et femmes, arrive principalement par avion - prendra ensuite la route vers la Pologne, leur destination finale, selon l'ambassade des Etats-Unis à Bruxelles. L'armée belge contribuera à assurer la sécurité des opérations de déchargement et escortera les convois militaires américains, dans le cadre de l'opération baptisée "Fort to Port" (combinant le lieu de départ, Fort Hood, et celui d'arrivée, le port d'Anvers), sous la houlette du commandement militaire de la province d'Anvers. Cette brigade de l'US Army prend le relais d'une unité similaire, la 2nd Armored Brigade Combat Team de la même 1ère division de cavalerie, déployée en Europe depuis neuf mois dans le cadre de l'opération "Atlantic Resolve" (OAR). C'est une initiative prise par les Etats-Unis en 2014, après l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie, pour réaffirmer le "solide engagement américain dans la sécurité collective des pays membres de l'Otan", selon l'ambassade américaine.

En octobre dernier, plus de 80 hélicoptères de quatre types - des CH-47 Chinook, UH-60L et M Blackhawk ainsi que des AH-64 Apache, dans la dernière version de cet appareil, la E - avaient transité par la Belgique, arrivant au port de Zeebrugge puis se rassemblant à Chièvres, avant de se déployer en Europe de l'est pour une durée de neuf mois, toujours dans le cadre d'"Atlantic Resolve". Il s'agissait d'appareils et du personnel appartiennent à la 1ère brigade de cavalerie ("1st Air Cavalry Brigade") de la même 1ère division de cavalerie, basée à Fort Hood, au Texas. Les Etats-Unis ont déployé depuis l'an dernier une brigade supplémentaire de combat, portant à trois le nombre de leurs brigades sur le Vieux continent. Ce déploiement sans précédent avait été décidé par l'administration de l'ancien président américain Barack Obama pour rassurer les membres est-européens de l'Otan face à une Russie jugée "agressive". Il a été confirmé par son successeur, Donald Trump, en dépit de ses réticences initiales à s'engager en faveur de l'article 5 du traité de l'Otan qui porte sur la défense collective entre alliés.