L'E17 paralysée après une collision impliquant 5 véhicules à Beervelde

Un accident impliquant cinq véhicules à hauteur de Beervelde (Flandre orientale) provoque d'importants embarras de circulation lundi matin sur l'autoroute E17. Le centre de mobilité flamand prévoit encore des perturbations sur le long terme et conseille d'éviter la zone. Deux personnes ont été blessées dans l'accident qui a eu lieu à 06h20 mais aucune d'entre elles n'est en danger de mort, a indiqué la police fédérale.



Trois poids lourds, un petit camion et une voiture sont impliqués dans la collision. La chaussée est totalement bouchée et la circulation à l'arrêt depuis Lokeren.