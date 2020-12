L'émouvant témoignage de Jozef, résident de la maison de repos de Mol où 18 pensionnaires sont décédés après la venue de Saint-Nicolas (vidéo)

Le bilan continue de s'alourdir au sein de la maison de repos Hemelrijck, à Mol. Cinq résidents supplémentaires sont décédés depuis jeudi après avoir été testés positifs au coronavirus, portant à 18 le nombre de décès.

Nos confrères de VTM ont pu interviewer Jozef Mast, un résident de la maison de repos Hemelrijck, où 18 pensionnaires atteint du coronavirus viennent de perdre la vie. Agé de 88 ans, ce résident a lui aussi contracté le virus, mais il commence à se sentir mieux. Sa compagne est également tombée malade. "Nous avons aussi eu le coronavirus, explique-t-il à travers sa fenêtre. Je me sens bien mieux qu’il y a une semaine. Mais je suis encore très vite fatigué".



Jozef a perdu de nombreux amis

Devant la maison de repos, un corbillard s'en va. L’image du drame qui se joue à l’intérieur du home. Rien que cette nuit, cinq résidents sont décédés du coronavirus, portant à 18 le nombre de décès. Il s'agissait d'amis de Jozef. "Ils faisaient tous partie de nos compagnons, ceux qui sont partis, explique Jozef Mast. Déjà trois de notre table sont décédés. C’est vrai que ça fait quand même quelque chose".



Jozef va mieux et sa famille lui rend visite à travers la fenêtre

Aujourd’hui, Jozef n’est plus cloué au lit. Il s’estime chanceux : sa famille vient même lui rendre visite pour Noël, à travers la fenêtre. "On est vraiment contents que les visites à la fenêtre soient possibles, explique une membre de sa famille. On peut aussi garder un peu le contact via le téléphone. Oui… on ne peut pas faire grand-chose de plus, c’est comme ça".



Des analyses sont en cours pour déterminer la source exacte de l'infection

Il y a deux semaines, un foyer d'infection a été enregistré au sein de la résidence. Quelques jours plus tôt, Saint-Nicolas avait rendu visite aux résidents, sans savoir qu'il était infecté. Ce vendredi soir, le virologue Marc Van Ranst informe via Twitter que la majorité des 125 personnes infectées l'ont été par la même source. Il ne peut cependant pas encore être établi avec certitude que le responsable de ce foyer soit le St-Nicolas ayant rendu visite à l'établissement le 4 décembre.