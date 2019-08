L'exhibitionniste de Zaventem a finalement été arrêté: il se positionnait pour échapper aux caméras de surveillance

La police locale de Zaventem a interpellé lundi un homme de 32 ans suspecté d'avoir commis des dizaines de faits d'exhibitionnisme dans le centre de la commune ces trois dernières années. L'homme, originaire d'Asse (Brabant flamand), a reconnu les faits et a été présenté à un juge d'instruction, a précisé la police. Il n'était pas connu de la justice.



L'individu a été libéré après son audition, a rapporté une porte-parole du parquet de Hal-Vilvorde. En 2016, 2017 et 2018, il a commis une quarantaine d'actes exhibitionnistes à Zaventem. Il agissait souvent à proximité de l'aéroport, notamment des cafés fréquentés par le personnel aéroportuaire. D'après les témoins, il se masturbait en établissant un contact visuel principalement avec des femmes. Il connaissait très bien Zaventem et savait où se positionner pour échapper aux caméras de surveillance, a expliqué la police.

En avril, la police et le parquet avaient lancé un appel à témoins et aux victimes potentielles via l'émission de VTM "Faroek". Une victime a raconté à la télévision que l'homme l'avait abordée à la sortie d'un café, avait bloqué la porte de sa voiture, exhibé ses organes génitaux, puis l'avait saisie à la gorge et tirée vers son entrejambe. Il a pris la fuite lorsqu'une amie de la victime est arrivée en voiture dans la rue. Après des mois d'enquête, la police est parvenue à interpeller le suspect ce lundi. Selon le parquet, ce ne sont pas les informations récoltées via "Faroek" qui ont permis de l'identifier