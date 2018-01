L'explosion à Anvers est probablement due au gaz, l'identité des deux victimes est connue

Un expert en incendie a pu débuter une enquête sur la cause de l'explosion qui s'est produite dans le quartier de Paardenmarkt à Anvers et a entraîné l'effondrement de trois bâtiments, a fait savoir le parquet d'Anvers mardi. "Les premières constatations semblent indiquer une explosion au gaz, mais nous ne pouvons pas encore avoir de certitudes", selon le parquet anversois. L'explosion a coûté la vie à deux personnes.



Le parquet affirme que toutes les pistes sont envisagées et que rien ne peut être exclu à l'heure actuelle. Concernant les victimes retrouvées dans les décombres, le parquet a divulgué très peu d'informations. Il s'agit de deux hommes: un jeune homme afghan de 26 ans en situation illégale dans notre pays, et un Belge de 39 ans.



Le roi et le premier ministre sur place

Le roi Philippe et le Premier ministre Charles Michel se sont rendus mardi sur la place du Paardenmarkt. Les chefs d'Etat et de gouvernement ont rencontré les services de secours. Le Roi et le Premier ministre voulaient remercier en personne les nombreux membres des services qui ont porté secours sur le terrain, et ceux qui y sont encore actifs.

Le bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever, qui tout comme Charles Michel n'a pas souhaité répondre aux interviews, a indiqué dans un communiqué qu'il saluait, au nom de tous les Anversois, "l'incroyable engagement et la volonté des nombreux pompiers, membres de la protection civile, travailleurs sociaux, agents de police et de toutes les autres personnes qui ont apporté leur soutien lors du sauvetage".

A côté du soutien médical, une aide psychologique et matérielle est également mise à disposition des personnes dans le besoin, a fait savoir la maïeur, tout en saluant l'important élan de solidarité du quartier.