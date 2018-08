Incendie à proximité de l'autoroute A12 à Aartselaar: la circulation a enfin pu reprendre

L'autoroute A12, qui avait été fermée au trafic en raison d'un incendie à Aartselaar jeudi après-midi, est à nouveau complètement accessible dans les deux sens. Les pompiers restent présents sur les lieux du sinistre pour surveiller la situation. L'incendie s'est déclaré à 16h15 dans l'espace de stockage de l'entreprise Garage Beerens et s'est rapidement étendu au magasin. Un travailleur et deux riverains ont été légèrement blessés. Le trafic sur l'A12 était interrompu depuis 16h40.





La fumée gênait fortement la circulation automobile à proximité du lieu de l'incendie



La phase communale du plan catastrophe avait dès lors été déclenchée à Aartselaar, où étaient présents de nombreux corps de pompiers et de police. L'A12 est restée fermée pendant un bon bout de temps. La fumée gênait fortement la circulation automobile à proximité du lieu de l'incendie. Il était d'ailleurs recommandé aux automobilistes circulant dans les environs d'éteindre leur système de ventilation et de garder leurs fenêtres fermées. Les riverains devaient également garder portes et fenêtres fermées.