La A12 et la N177 fermées dans les deux sens à Aartselaar à cause d'un entrepôt de voitures en feu: interdiction aux automobilistes et habitants d'ouvrir leurs fenêtres

L'autoroute A12 Bruxelles-Anvers a été fermée dans les deux sens de circulation jeudi après-midi à Aartselaar, près de la ville portuaire, en raison d'un incendie dans une usine, indique le Centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum).



Le trafic est interrompu sur ces axes depuis 16h40 environ. D'après la police locale, un incendie est en cours dans un garage de voitures et un important dégagement de fumée est visible à des kilomètres à la ronde. Le feu est violent et se serait propagé à d'autres entreprises situées à proximité.





La fumée gêne fortement la circulation automobile à proximité du lieu de l'incendie



La phase communale du plan catastrophe a dès lors été déclenchée à Aartselaar, où sont présents de nombreux corps de pompiers et de police. L'A12 restera fermée pendant un bon bout de temps, préviennent les hommes du feu. La fumée gêne fortement la circulation automobile à proximité du lieu de l'incendie. Il est d'ailleurs recommandé aux automobilistes circulant dans les environs d'éteindre leur système de ventilation et de garder leurs fenêtres fermées. Les riverains doivent également garder portes et fenêtres fermées.