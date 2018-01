La comédienne Lies Lefever retrouvée morte chez elle à Asse, près de Bruxelles: les causes de son décès restent floues

L'autopsie de la comédienne et chansonnière flamande d'origine rwandaise Lies Lefever, qui a été retrouvée morte dans la nuit de mercredi à jeudi à son domicile de Asse en Brabant flamand, exclut l'intervention d'un tiers dans son décès. Les causes exactes de ce dernier n'ont toutefois pas encore pu être éclaircies, indique jeudi le parquet de Bruxelles.



Lies Lefever, qui aurait eu 38 ans le mois prochain, laisse un mari et deux enfants derrière elle. Son décès a par ailleurs suscité de nombreuses réactions au nord du pays. Lies Lefever avait débuté sur scène en 2009 lors du spectacle de l'humoriste flamand Kamagurka intitulé "Kamagurka geneest". Elle s'était ensuite fait connaître du grand public en 2011 après avoir assuré la première partie du spectacle de l'humoriste flamand Philippe Geubels.

La jeune femme avait aussi participé à la douzième saison de "De Laatste Show" où elle interprétait chaque mercredi une chanson protestataire. Les téléspectateurs du nord du pays ont aussi pu la voir dans l'émission "De rode Loper". L'artiste s'était également présentée aux élections régionales de 2014 où elle occupait la 10e place sur la liste Groen pour le Brabant flamand.