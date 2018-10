La côte belge sera prise d'assaut pendant les vacances de la Toussaint: 500.000 vacanciers attendus

Il n'y a pas que des voyageurs qui partent en avion pendant ces vacances de Toussaint. La côte s'attend à recevoir 500.000 touristes en une semaine. Après un été incroyable, le secteur du tourisme à la mer vit une année record.

Notre journaliste présente ce midi à la Panne nous faisait le point sur ce qu'il se passe en ce moment à la Côte et sur les préparatifs qui étaient en cours avant l'arrivée des touristes: "Aujourd'hui, sur la digue, on ne voit pas encore beaucoup de touristes. On les attend plutôt ce soir ou demain matin. Mais derrière les façades, dans les hôtels et dans les restaurants, cela s'active à quelques minutes de l'arrivée des touristes. Un restaurateur attendre 4 à 5 fois plus de clients qu'en temps normal. Pour les hôtels, le taux de réservation se situe entre 80 à 90%. Ces réservations ont été faites pour la grosse majorité plus d'un mois à l'avance. La plupart de ces séjours seront pour 7 jours, soit la semaine de congés de la Toussaint. Ces touristes ne pourront pas compter sur une météo clémente. On annonce des journées froides et des averses, surtout pour les journées de lundi et mardi", nous détaille Margaux Guyot.