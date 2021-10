La douane intercepte 20 millions de cigarettes de contrebande à Zeebrugge

Les services douaniers ont intercepté mercredi et jeudi, dans le port de Zeebrugge, deux conteneurs chargés de quelque 20 millions de cigarettes de contrebande, a indiqué vendredi le ministère des Finances. En provenance du Cambodge, ces deux conteneurs faisaient route vers Paris. Les fausses cigarettes, qui arboraient le logo de Marlboro, représentent 7,5 millions d'euros de droits de douanes, accises et TVA non perçus, d'après le service public fédéral.

Les grosses saisies de ce type sont de plus en plus fréquentes en Belgique, qui est une des portes d'entrée du marché européen pour les trafiquants avec des expéditions via les ports de Zeebruges et d'Anvers. Les autorités luttent aussi contre des réseaux exploitant des ateliers clandestins de fabrication de cigarettes contrefaites. Cela avait mené à une opération sans précédent en août avec l'arrestation de 45 personnes et la saisie d'au moins 28 millions de cigarettes.



Plus de 400 millions de cigarettes illicites ont été saisies par les douanes belges l'année dernière, un chiffre presque multiplié par quatre en deux ans.