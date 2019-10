La Flandre face à un SERIAL-KILLER? En prison pour le meurtre d'une femme, il en confesse 3 autres

Stefaan Du Lion, laveur de vitres de 55 ans habitant Deurne (un district d'Anvers), est-il un tueur en série ? C'est la question que se pose la presse flamande ce matin après que cet homme emprisonné, suspecté du meurtre d'Ariane Mazijn, jeune Anversoise de 26 ans, commis en 1992, a confessé soudainement au juge d'instruction avoir perpétré trois autres viols et meurtres de femmes entre 1992 et 1997. "Maintenant, nous devons connaître tous les détails", on déclaré les familles des victimes.

Le meurtre d'Ariane Mazijn n'avait jamais pu être élucider. Mais un élément déclencheur va tout bouleverser en 2015.

Stefaan Du Lion est arrêté pour vol. Son ADN est prélevé et correspond à celui retrouvé sur la jeune anversoise. Et c'est à ce moment-là que tout va s'enchainer. Les enquêteurs le suspectent très vite d'un autre assassinat commis lui aussi dans le même secteur à la même époque. Stefaan Du Lion passe aux aveux. Il reconnait ce 2ème assassinat et en déclare 2 autres.