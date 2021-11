La Flandre Occidentale est touchée par des inondations

Images, impressionnantes des inondations qui touchent en ce moment la Flandre occidentale. La pluie continue de faire monter le niveau de l'Yser. Le plan catastrophe communal a même été déclenché par endroit.

La commune d'Alveringem, dans le Westhoek (Flandre occidentale), a déclenché lundi soir son plan catastrophe communal en raison d'un risque de débordement de l'Yser. Le niveau du fleuve est très haut en raison des fortes précipitations des derniers jours. Depuis hier, les habitants raclent encore et encore. "On a perdu des affaires. Notre ordinateur qui était dans le bureau, un casque audio, un téléphone. Mais bon, nous devons nettoyer. Ils annoncent encore de la pluie. Si ça trouve ce weekend, on sera encore sous-eau", témoigne une habitante d'Alveringem dans le RTL INFO 19 heures.



Il est prévu que l'Yser dépasse son niveau d'alerte dans le village de Stavele. En conséquence, un certain nombre de maisons de la Krombekestraat pourraient être inondées. Les pompiers y ont construit des barrages pour protéger les habitations. Le déclenchement d'un plan communal d'urgence permet de mieux coordonner l'intervention des services de secours et de déployer des moyens supplémentaires sur le terrain en cas de besoin.

De l'autre côté de la frontière, le nord de la France est également touché par de fortes pluies depuis dimanche. Une dame de 88 ans s'est noyée dans sa cave en voulant vérifier le niveau de l'eau. Les départements du Nord et du Pas-de-Calais restent classés jusqu'à mercredi après-midi en vigilance orange "crues" mais la décrue de la rivière Lys, point noir des derniers jours, s'est amorcée mardi après-midi, ont annoncé la préfecture et les pompiers.